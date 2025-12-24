Украинские беспилотники атаковали Тульскую область. По данным телеграм-каналов, под удар попал завод синтетического каучука

В ночь на 24 декабря украинские беспилотники атаковали Тульскую область, на территории одного из предприятий произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших нет, «открытое горение локализовано». Он добавил, что в ходе отражения атаки обломки беспилотников повредили фасад и остекление частного дома.

Astra со ссылкой на местных жителей и анализ опубликованных видео пишет, что под атаку, предположительно, попал Ефремовский завод синтетического каучука. Такую же информацию приводит украинский телеграм-канал Exilenova+.

По данным Минобороны РФ, за ночь над российскими регионами уничтожили 172 украинских беспилотника. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 102. Еще 20 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, 14 — над Калужской, 12 — над Тульской, шесть — над Орловской, четыре — над Московским регионом, три — над Липецкой областью, по одному — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.