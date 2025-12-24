Собянин позвал геймеров в беспилотные войска

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города, увлекающихся видеоиграми, вступать в войска беспилотных систем.

«Для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр вообще не забывали, что их таланты вполне могут [быть] применимы в беспилотных войсках, для нашей победы», — заявил мэр Москвы, выступая с отчетом в Мосгордуме (цитата по ТАСС).

Он отметил, что жители Москвы на всех киберспортивных соревнованиях в России «занимают как правило первые места» и в целом «любят поиграть в видеоигры».

Минобороны РФ в ноябре объявило, что завершило формирование войск беспилотных систем.

В составе Вооруженных сил Украины новый род войск — Силы беспилотных систем — создали в феврале 2024 года.

О дронах в войне

В войне России и Украины всех победили дроны БПЛА лишили преимуществ пехоту, авиацию и артиллерию — и напугали Запад. Теперь эксперты спорят: «беспилотными» будут любые войны будущего или только эта? Большой разбор «революции дронов»

