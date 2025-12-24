Общее количество просмотров сериала «Очень странные дела» 1,2 миллиарда — шоу стало самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix, который его транслирует. Об этом сообщает Variety со ссылкой на данные Netflix.

Сериал обошел другие популярные проекты стриминга — «Уэнсдэй» и «Игру в кальмара». Как отмечает Variety, это единственные шоу Netflix, отдельные эпизоды которых опережают по просмотрам четвертый сезон «Очень странных дел». Он вышел в 2022 году, но до сих пор занимает вторую строчку в списке самых популярных англоязычных сериалов Netflix.

Самой просматриваемой сценой сериала с момента его выхода стал момент из седьмой серии четвертого сезона, в которой Нэнси (Наталия Дайер) впадает в транс под влиянием Векны (Джейми Кэмпбелл Бауэр). Второе место занял фрагмент восьмой серии третьего сезона, в котором Дастин (Гейтен Матараццо) и Сьюзи (Габриэлла Пиццоло) поют песню из «Бесконечной истории».

Пятый и заключительный сезон «Очень странных дел» разделен на три части. Первые четыре серии вышли в конце ноября и за 25 дней собрали 102,6 миллиона просмотров, а также стали самым просматриваемым проектом Netflix в 90 из 93 странах, где работает стриминг.

Следующие три серии пятого сезона шоу будут доступны 25 декабря, а финальный эпизод выйдет 31 декабря.

