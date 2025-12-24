Никита Михалков пострадал от цензуры. Российские онлайн-кинотеатры вырезали часть «Утомленных солнцем»

Российские онлайн-кинотеатры «Иви» и Viju вырезали почти три минуты хронометража из фильма «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова, удостоенного «Оскара» в 1995 году, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

В частности, из фильма вырезали сцену в бане, где главные герои в исполнении Никиты Михалкова и Ингеборги Дапкунайте показаны в полуобнаженном виде, а их маленькая дочка (ее сыграла дочь режиссера Надежда Михалкова) полностью обнажена. Также под цензуру попала сцена секса и диалог, в котором героиня Дапкунайте рассказывает, как пыталась перерезать себе вены.

Как утверждает телеграм-канал, это первый известный случай цензуры в фильмах Никиты Михалкова. При этом на всех онлайн-платформах картина имеет рейтинг «18+».

