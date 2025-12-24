Группа Ploho объявила об отмене концертов в Москве и Петербурге после доносов провластных активистов

Выступления постпанк-группы Ploho в Петербурге и Москве, запланированные на 25 и 27 декабря, отменены, сообщил лидер коллектива Виктор Ужаков в своем телеграм-канале.

«Москва — Питер. Вынужден вам сообщить об отмене концертов. Все подробности напишу позже, билеты можно вернуть по месту покупки», — говорится в сообщении Ужакова. Причины отмены концертов в группе не назвали.

Как отмечает телеграм-канал Plot, выступления Ploho отменили после того, как в провластных телеграм-каналах появились доносы на коллектив. В частности, канал «Общество Царьград», вероятно связанный с одноименным телеканалом, утверждает, что Ужаков «давно живет за рубежом и открыто демонстрирует ненависть к России», а также называет коллектив «музыкантами-русофобами» и «врагами Отечества».

В тех же постах провластные активисты раскритиковали «Яндекс» за рекламу концертов Ploho, а также за то, что не удаляют треки музыкантов, объявленных в России «иностранными агентами».

Ploho — новосибирская постпанк-группа, основанная в 2013 году. У коллектива семь альбомов, последний из них вышел в 2024-м.

Лидер группы Виктор Ужаков уехал из России в 2022 году. Музыкант не связывал свой отъезд с полномасштабным вторжением войск РФ в Украину. «Я не могу сказать, что я уехал из-за режима или войны… Это отвратительно и все такое, я с большой неприязнью отношусь к тому, что сейчас происходит… Я уехал из России, чтобы продолжать работать», — говорил он.