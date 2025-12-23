Верховный суд РФ реабилитировал жителя Одессы, осужденного в 1950 году за «антисоветскую агитацию»

Президиум Верховного суд РФ постановил частично реабилитировать жителя Одессы, осужденного в 1950 году за «антисоветскую агитацию», и напомнил, что осужденные по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде подлежат реабилитации «независимо от фактической обоснованности обвинение». Об этом говорится в сообщении суда от 22 декабря.

Суд рассмотрел дело жителя Одессы Ивана Мока, осужденного в 1950 году по обвинению в измене родине и контрреволюционной агитации. Во время нацистской оккупации Одессы в ходе Великой Отечественной войны Мок «добровольно служил старостой в поселке и выполнял указания фашистских захватчиков». После войны в Кировской области он, как утверждается, проводил «антисоветскую агитацию среди местного населения».

Верховный суд РФ отменил судебные решения в части наказания за контрреволюционную агитацию, оставив без изменения приговор по обвинению в измене родине.

Это уже второе подобное решение Верховного суда за последнее время.

В октябре 2025 года ВС РФ рассмотрел дело Александра Кунцевича 1896 года рождения. Во время Великой Отечественной войны он перешел на сторону врага, а вернувшись по репатриации из Германии в Псков, начал вести антисоветскую агитацию, «направленную на дискредитацию существовавшего строя». В 1950 году его приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере по обвинению в измене родине и контрреволюционной агитации.

Верховный суд РФ принял решение о частичной реабилитации Кунцевича. «Согласно закону „О реабилитации жертв политических репрессий“ антисоветская агитация и пропаганда больше не считаются общественно опасными деяниями. ВС РФ подчеркнул, что люди, осужденные за такие действия, реабилитируются вне зависимости от того, было ли обвинение фактически обоснованным», — говорилось в сообщении суда.

«Новая газета» отмечала, что «антисоветская агитация» признается деянием, не содержащим общественной опасности, статьей 5 закона РФ от 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий». Таким образом реабилитация не нуждается в судебном утверждении, поэтому в случае Кунцевича реабилитация должна была произойти автоматически сразу после принятия закона.

В своем заявлении Верховный суд отмечал «системную работу в целях восстановления гражданских прав, устранения иных последствий произвола в отношении несправедливо осужденных граждан». «Новая газета» называла эту формулировку «примечательной».

«Потому что в последнее время мы наблюдаем применительно к сталинским репрессиям противоположную тенденцию: проверки решений о реабилитации, заявления, что часть этих решений была „необоснованными“, и отмены этих решений (хотя и не очень многочисленные). Насколько это связано со сменой руководства Верховного суда (в сентябре 2025 года председателем Верховного суда РФ был назначен бывший генпрокурор Игорь Краснов — прим. „Медузы“) — важный вопрос, хотя совпадение может быть и случайным», — говорилось в публикации.

