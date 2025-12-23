Перейти к материалам

Верховный суд оставил в силе приговор Алексею Горинову по делу об «оправдании терроризма»

Источник: Новая газета

Военная коллегия Верховного суда РФ отклонила кассационную жалобу адвокатов Алексея Горинова, оставив без изменений второй приговор политику по делу об «оправдании терроризма», сообщает «Новая газета».

Алексей Горинов — бывший московский муниципальный депутат, первый известный в России осужденным по статье о распространении «фейков» про армию. В июле 2022 года его приговорили к семи годам колонии. Поводом для преследования стало то, что во время заседания совета депутатов Горинов, среди прочего, предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

Позже в колонии в отношении Горинова возбудили еще одно дело — об «оправдании терроризма». Поводом для него стали разговоры Горинова с соседями по палате в тюремной больнице, в ходе которых он якобы «оправдывал» подрыв Крымского моста, а также действия украинского батальона «Азов». В ноябре 2024 года Горинова приговорили к трем годам, по совокупности приговоров на тот момент ему оставалось пять лет пребывания в колонии. В рамках нового приговора суд перевел политика с обычного на строгий режим.

В заключении у Горинова сильно ухудшилось здоровье. 64-летнего политика неоднократно помещали в ШИЗО, он перенес пневмонию. Адвокат также сообщал, что у Горинова обнаружили очаги туберкулеза. «Мемориал» признал Горинова политзаключенным. Его освобождения требуют правозащитники, активисты и политики из разных стран.

Выступая в суде в ходе рассмотрения апелляции, Горинов обратил внимание на обстоятельства уголовного дела и нарушения, допущенные во время расследования. Политик рассказал, что в конце 2022 года после лечения от пневмонии его в нарушение правил перевели в палату к рецидивистам. Затем в палату принесли телевизор, который непрерывно транслировал федеральные новости. По словам Горинова, соседи по палате настойчиво втягивали его в разговоры о войне. Позже выяснилось, что в палате оборудовали прослушку. Горинов описал произошедшее как аккуратно выстроенную ловушку, отметив, что не был инициатором бесед и не давал оценок событий в разговорах. Оба соседа Горинова по палате впоследствии дали идентичные показания на политика и получили поощрения от администрации колонии.

Адвокат Горинова Алена Савельева также заявила, что в основу обвинительного приговора была положена экспертиза, проведенная с грубыми нарушениями закона.

Горинов в завершение отметил, что в апелляции суд также не прислушался к доводам защиты, а лишь согласился с приписанными ему приговором и оскорбительными для него взглядами, пишет «Медиазона».

Алексея Горинова осудили во второй раз — теперь за «оправдание терроризма». В последнем слове он снова выступил против войны Но судья демонстративно отказался слушать политзаключенного

