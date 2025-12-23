Верховный суд оставил в силе приговор Алексею Горинову по делу об «оправдании терроризма»
Военная коллегия Верховного суда РФ отклонила кассационную жалобу адвокатов Алексея Горинова, оставив без изменений второй приговор политику по делу об «оправдании терроризма», сообщает «Новая газета».
Алексей Горинов — бывший московский муниципальный депутат, первый известный в России осужденным по статье о распространении «фейков» про армию. В июле 2022 года его приговорили к семи годам колонии. Поводом для преследования стало то, что во время заседания совета депутатов Горинов, среди прочего, предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».
Позже в колонии в отношении Горинова возбудили еще одно дело — об «оправдании терроризма». Поводом для него стали разговоры Горинова с соседями по палате в тюремной больнице, в ходе которых он якобы «оправдывал» подрыв Крымского моста, а также действия украинского батальона «Азов». В ноябре 2024 года Горинова приговорили к трем годам, по совокупности приговоров на тот момент ему оставалось пять лет пребывания в колонии. В рамках нового приговора суд перевел политика с обычного на строгий режим.
В заключении у Горинова сильно ухудшилось здоровье. 64-летнего политика неоднократно помещали в ШИЗО, он перенес пневмонию. Адвокат также сообщал, что у Горинова обнаружили очаги туберкулеза. «Мемориал» признал Горинова политзаключенным. Его освобождения требуют правозащитники, активисты и политики из разных стран.
Выступая в суде в ходе рассмотрения апелляции, Горинов обратил внимание на обстоятельства уголовного дела и нарушения, допущенные во время расследования. Политик рассказал, что в конце 2022 года после лечения от пневмонии его в нарушение правил перевели в палату к рецидивистам. Затем в палату принесли телевизор, который непрерывно транслировал федеральные новости. По словам Горинова, соседи по палате настойчиво втягивали его в разговоры о войне. Позже выяснилось, что в палате оборудовали прослушку. Горинов описал произошедшее как аккуратно выстроенную ловушку, отметив, что не был инициатором бесед и не давал оценок событий в разговорах. Оба соседа Горинова по палате впоследствии дали идентичные показания на политика и получили поощрения от администрации колонии.
Адвокат Горинова Алена Савельева также заявила, что в основу обвинительного приговора была положена экспертиза, проведенная с грубыми нарушениями закона.
Горинов в завершение отметил, что в апелляции суд также не прислушался к доводам защиты, а лишь согласился с приписанными ему приговором и оскорбительными для него взглядами, пишет «Медиазона».