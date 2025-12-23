Верховный суд оставил в силе приговор Алексею Горинову по делу об «оправдании терроризма»

Алексей Горинов — бывший московский муниципальный депутат, первый известный в России осужденным по статье о распространении «фейков» про армию. В июле 2022 года его приговорили к семи годам колонии. Поводом для преследования стало то, что во время заседания совета депутатов Горинов, среди прочего, предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

Позже в колонии в отношении Горинова возбудили еще одно дело — об «оправдании терроризма». Поводом для него стали разговоры Горинова с соседями по палате в тюремной больнице, в ходе которых он якобы «оправдывал» подрыв Крымского моста, а также действия украинского батальона «Азов». В ноябре 2024 года Горинова приговорили к трем годам, по совокупности приговоров на тот момент ему оставалось пять лет пребывания в колонии. В рамках нового приговора суд перевел политика с обычного на строгий режим.

В заключении у Горинова сильно ухудшилось здоровье. 64-летнего политика неоднократно помещали в ШИЗО, он перенес пневмонию. Адвокат также сообщал, что у Горинова обнаружили очаги туберкулеза. «Мемориал» признал Горинова политзаключенным. Его освобождения требуют правозащитники, активисты и политики из разных стран.