Тина Канделаки рассказала, что Минкульт потребовал вырезать из «Невероятных приключений Шурика» полчаса перед подготовкой картины к кинопрокату

Перед подготовкой телевизионной версии музыкальной комедии «Невероятные приключения Шурика» к прокату министерство культуры потребовало вырезать из картины ряд сцен примерно на полчаса, рассказала директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в интервью «Коммерсанту».

Рассказывая о новогодних проектах телеканала, Канделаки привела в пример «Невероятные приключения Шурика» — фильм ТНТ, который вышел в российский прокат 11 декабря 2025 года. По ее словам, команда, работавшая над фильмом, готовила релиз к прокату «на основе полученных замечаний от Минкультуры». «После них мы многие сцены вырезали», — добавила Канделаки.

В ответ на вопрос корреспондента, сколько минут хронометража фильма в итоге не попадет в прокат, она сказала, что «телевизионная версия будет примерно на полчаса больше киношной». Какие сцены были удалены и почему — не уточняется. Канделаки добавила, что на телеканале ТНТ при этом выйдет запланированная при производстве версия.

Премьера «Невероятных приключений Шурика» прошла 11 декабря в московском кинотеатре «Октябрь». На закрытом показе были практически все главные исполнители ролей — Филипп Киркоров, Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Гарик Мартиросян, Никита Кологривый, Ирина Горбачева и другие. По итогам первых дней проката 11–14 декабря картина стала лидером российского бокс-офиса , собрав 121,8 миллиона рублей. Телевизионная премьера фильма на ТНТ состоится 31 декабря 2025 года.