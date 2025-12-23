Шанинке приостановили лицензию
Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), следует из реестра на сайте ведомства.
В графе «Текущий статус лицензии» указано, что она «Приостановлена полностью». Причины приостановки неизвестны — по закону такая мера может быть принята в случае грубых или неоднократных нарушений лицензионных требований или, например, неисполнения предписаний Рособрнадзора.
Приостановка лицензии означает, что вуз не может принимать новых студентов и не может вести обучение — тех, кто уже учится, обязаны с их письменного согласия перевести в другие учебные заведения на программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.
Ректором Шанинки до 2021 года был Сергей Зуев. В 2021 году его задержали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и другие фигуранты дела (в их числе была также бывшая замминистра Минпросвещения Марина Ракова) похитили около 50 миллионов рублей у Минпросвещения. Суд приговорил Зуева к условному сроку. В марте 2023 года ректором Шанинки стала Мария Сигова.
В ноябре 2024 года Рособрнадзор провел внеплановую проверку в Шанинке и выявил ряд нарушений. Спустя полгода ведомство выдало учебному заведению второе предписание о необходимости устранения нарушения, а также на один год запретило прием новых студентов на обучение в Шанинку. В ноябре 2025-го Шанинку лишили аккредитации по трем учебным направлениям.