Шанинке приостановили лицензию

Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), следует из реестра на сайте ведомства.

В графе «Текущий статус лицензии» указано, что она «Приостановлена полностью». Причины приостановки неизвестны — по закону такая мера может быть принята в случае грубых или неоднократных нарушений лицензионных требований или, например, неисполнения предписаний Рособрнадзора.

Приостановка лицензии означает, что вуз не может принимать новых студентов и не может вести обучение — тех, кто уже учится, обязаны с их письменного согласия перевести в другие учебные заведения на программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.

Ректором Шанинки до 2021 года был Сергей Зуев. В 2021 году его задержали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и другие фигуранты дела (в их числе была также бывшая замминистра Минпросвещения Марина Ракова) похитили около 50 миллионов рублей у Минпросвещения. Суд приговорил Зуева к условному сроку. В марте 2023 года ректором Шанинки стала Мария Сигова.

В ноябре 2024 года Рособрнадзор провел внеплановую проверку в Шанинке и выявил ряд нарушений. Спустя полгода ведомство выдало учебному заведению второе предписание о необходимости устранения нарушения, а также на один год запретило прием новых студентов на обучение в Шанинку. В ноябре 2025-го Шанинку лишили аккредитации по трем учебным направлениям.

Читайте также

Шанинка, один из важнейших вузов России, много лет противостоит давлению властей. Но сможет ли она пережить 2025 год? Константин Гаазе рассказывает, как возникла эта необычная школа, — и объясняет, почему не верит в ее гибель

Читайте также

Шанинка, один из важнейших вузов России, много лет противостоит давлению властей. Но сможет ли она пережить 2025 год? Константин Гаазе рассказывает, как возникла эта необычная школа, — и объясняет, почему не верит в ее гибель