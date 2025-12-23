Обновлено. В Житомирской области в результате атаки погиб ребенок 2021 года рождения. Он был госпитализирован, но спасти его медики не смогли, рассказал Виталий Бунечко. В Киевской области число пострадавших выросло до пяти человек, сообщил Тимур Ткаченко.

В Святошинском районе Киева в результате падения обломков российского беспилотника пострадали несколько местных жителей, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

По информации Кличко, пострадали три человека, одну женщину медики госпитализировали. По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, пострадали четыре человека, в числе которых есть 16-летний подросток.

Кроме того, российские войска атаковали Киевскую область. В Вышгородском районе в результате атаки начался пожар в частном двухэтажном доме, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник. Погибла 76-летняя женщина, пострадали еще трое человек — 50-летний мужчина, 49-летняя женщина и 16-летняя девушка.

Погибшие в результате российских обстрелов есть в Хмельницкой области — это 72-летний мужчина, сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин.

Падение обломков крылатых ракет и дронов также зафиксировано в Житомирской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко. Повреждены жилые дома, гражданские предприятия и магазин. Пострадали шесть человек, в числе которых двое детей.

Польша в связи с российской атакой в ночь на 23 декабря поднимала в воздух истребители, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние готовности, сообщили в командовании вооруженных сил.