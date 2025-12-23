Неонацист из «Русича» Алексей Мильчаков (он убил щенка) провел «Урок мужества» в школе Петербурга

Неонацист и основатель диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Алексей Мильчаков провел «Урок мужества» в одной из школ Петербурга. В телеграм-канале ДШРГ опубликовали фотографии с занятия и благодарность Мильчакову от администрации школы.

На снимках запечатлены два человека в камуфляже, которые о чем-то рассказывают школьникам. Лица участников занятия заблюрены. В благодарности отмечается «вклад» Мильчакова «в гражданско-патриотическое воспитание». При этом номер школы и имя директора также скрыты.

«Радио Свобода», расследовательский проект «Система» и издание Astra выяснили, что речь идет о школе № 538 с углубленным изучением информационных технологий в Кировском районе Петербурга. На странице школы во «ВКонтакте» говорится, что урок прошел еще 21 мая 2025 года.

В феврале перед учениками этой же школы выступали представители «гуманитарного крыла» ультраправой .

Внимание. Далее в тексте есть мат.

«Блядей корежит — значит, все делаем правильно. Уроки мужества в школах будут проводиться бойцами подразделения постоянно», — заявили в ДШРГ «Русич» в ответ на публикацию Astra об уроке, который Мильчаков провел для школьников.

Алексей Мильчаков стал известен в 2011 году, после того как убил и съел щенка. Фотографии случившегося он опубликовал в интернете. Мильчаков никогда не скрывал своих неонацистских взглядов, отмечают «Радио Свобода» и «Медиазона». Он писал в соцсетях свое имя с рунами СС, называл Адольфа Гитлера своим вдохновителем, а также публиковал фотографии, где запечатлен на фоне флага со свастикой. В интервью основателю националистического издания «Спутник и погром» Егору Просвирнину Мильчаков заявил: «Я нацист».

С 2014 года Мильчаков воевал в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. В сентябре 2022-го Мильчаков опубликовал в телеграме «Инструкцию по утилизации военнопленных ВСУ», в которой советовал пытать и убивать.

ДШРГ «Русич» и ее командиры внесены в санкционные списки Евросоюза, США и других стран.

