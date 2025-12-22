Войска РФ увезли в Россию 50 жителей приграничного села Грабовское в Украине

Вооруженные силы РФ вошли на территорию села Грабовское в Сумской области Украины и увезли в Россию всех местных жителей — 52 человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря.

По его словам, в селе находились мирные жители, граждане Украины, которые ранее отказывались эвакуироваться из села, расположенного на границе с Россией. Зеленский отметил, что 17-18 местных жителей были призывного возраста, а остальные — женщины и дети.

«Эти 52 человека там жили, не переезжали и имеют, соответственно, какой-то диалог или отношения с теми, кто на территории Российской Федерации. И люди живут так долгие годы. Я думаю, что они просто не ожидали, что „русские“ военные просто зайдут и заберут их в плен. Вот что произошло», — заявил Зеленский.

Глава села Грабовске Лариса Кремезна сообщила «Суспiльне», что среди тех, кого забрали военные РФ, не было детей.

Президент Украины также отметил, что в плен попали 13 военных ВСУ. По его словам, войска Украины могли ударить по ВС РФ, но не стали этого делать, чтобы не пострадали мирные жители.

О том, что войска РФ 20 декабря вывезли жителей села Грабовское в Россию, ранее сообщил украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины. Участники проекта связали случившееся с тем, что украинские военные, которые удерживали там позиции, «совершенно безответственно относились к выполнению задач».