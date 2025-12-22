В рамках проекта «Ты не один» начат сбор денег на подарки для политзаключенных на Новый год

Проект помощи политзаключенным «Ты не один» запустил новогодний благотворительный сбор.

Организаторы собирают средства на подарки к Новому году для россиян, оказавшихся за решеткой из-за своих убеждений. Это символические, но жизненно необходимые в заключении вещи — от теплой одежды, продуктов питания и лекарств до возможности увидеться с близкими.

На странице сбора размещены несколько сотен заявок от политзаключенных и их близких, сообщающих об их первоочередных нуждах.

В рамках сбора можно разово или ежемесячно пожертвовать на покупку одежды, чистой воды, средств гигиены, лекарств для политзаключенных. Также можно просто пополнить тюремный счет осужденного, оказать помощь его семье, организовать свидание или поддержать подъемными выходящих на свободу.

Поддержать новогодний сбор для политзаключенных можно по этой ссылке.

Проект «Ты не один», организованный при поддержке ФБК, «Медузы», «Дождя», «Медиазоны», «Службы поддержки», ежегодно 12 июня проводит марафон солидарности с политзаключенными. За три года организаторы собрали десятки миллионов рублей на поддержку российских политзаключенных и их семей.