Умер Крис Ри

Британский певец и гитарист Крис Ри умер в возрасте 74 лет, сообщает «Би-би-си».

В заявлении семьи музыканта говорится, что он мирно скончался 22 декабря в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своих близких.

Richard Ecclestone / Redferns / Getty Images

В 1990-е годы музыканту диагностировали онкологическое заболевание, в 2001 году ему провели операцию по удалению поджелудочной железы.

В 2016 году Ри перенес инсульт, но продолжил заниматься музыкальной деятельностью. Год спустя его госпитализировали с собственного концерта в Оксфорде, когда он во время выступления потерял сознание.

За свою карьеру Крис Ри записал 25 студийных альбомов, два из которых — «The Road To Hell» (1989) и «Auberge» (1991) — возглавили британский хит-парад. Певец наиболее известен по таким трекам, как «The Road To Hell», «Driving Home For Christmas», «Josephine», «On the Beach», «Fool (If You Think Itʼs Over)» и «Letʼs Dance».

Chris Rea — The Road to Hell Pt 2 (Official Music Video) Chris Rea

Chris Rea — Driving Home for Christmas — (Live on National Lottery Stars, 2000) Chris Rea Official

Chris Rea — Josephine (Official Music Video) [HD Upgraded] Chris Rea Official