Умер Крис Ри
Британский певец и гитарист Крис Ри умер в возрасте 74 лет, сообщает «Би-би-си».
В заявлении семьи музыканта говорится, что он мирно скончался 22 декабря в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своих близких.
В 1990-е годы музыканту диагностировали онкологическое заболевание, в 2001 году ему провели операцию по удалению поджелудочной железы.
В 2016 году Ри перенес инсульт, но продолжил заниматься музыкальной деятельностью. Год спустя его госпитализировали с собственного концерта в Оксфорде, когда он во время выступления потерял сознание.
За свою карьеру Крис Ри записал 25 студийных альбомов, два из которых — «The Road To Hell» (1989) и «Auberge» (1991) — возглавили британский хит-парад. Певец наиболее известен по таким трекам, как «The Road To Hell», «Driving Home For Christmas», «Josephine», «On the Beach», «Fool (If You Think Itʼs Over)» и «Letʼs Dance».