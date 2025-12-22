Разработчик видеоигр Винс Зампелла погиб в дорожной аварии в Калифорнии, сообщает NBC Los Angeles 22 декабря. Ему было 55 лет.

Авария с участием Зампелла произошла к северу от Лос-Анджелеса в горах Сан-Габриэль 21 декабря. Автомобиль, в котором он находился, по неизвестной причине съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. Пассажира выбросило из салона, водитель оказался заблокирован внутри автомобиля, охваченного огнем. Оба погибли.

Винс Зампелла — бывший глава студии Infinity Ward, которая создала успешную франшизу видеоигр Call of Duty. Он участвовал в создании компании Respawn Entertainment, которая известна по видеоиграм Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends и STAR WARS Jedi: Fallen Order.

Зампелла также возглавлял студию Electronic Arts DICE, которая создавала франшизу видеоигр Battlefield. Он участвовал в разработке Battlefield 6.