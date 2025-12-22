«Новая газета Европа»: в 2025 году число атак беспилотников по территории России выросло на треть

В 2025 году число атак беспилотников по территории России выросло на 33% по сравнению с прошлым годом, подсчитала «Новая газета Европа», изучив сообщения о военных действиях в телеграм-каналах с начала войны.

Журналисты считали атакой случаи, когда беспилотник падал или достигал цели. Таких за неполный 2025 год (до конца ноября) оказалось около четырех тысяч. Попадания беспилотников были зафиксированы не менее чем в 49 регионах России, а также в аннексированном Крыму и Севастополе. В среднем в день около 11 дронов падали или попадали в цель.

При этом число сбитых беспилотников по сравнению с прошлым годом выросло на 52%. Около девяти раз в день в среднем беспилотники над российскими регионами успешно сбивали средства ПВО, пишет «Новая газета Европа».

Вместе с этим в 2025 году почти прекратились ракетные обстрелы России. По сравнению с прошлым годом их стало более чем в три раза меньше. От общего числа военных инцидентов за год (8,3 тысячи) они составили 3% (около 250 событий). Сокращение началось с марта — когда западные союзники сократили поставки ракет Украине, отмечают журналисты.

Читайте также

Трамп и Зеленский встретились в Белом доме. О решении по поставкам ракет «Томагавк» они не объявили По словам президента Украины, США не хотят эскалации

Читайте также

Трамп и Зеленский встретились в Белом доме. О решении по поставкам ракет «Томагавк» они не объявили По словам президента Украины, США не хотят эскалации