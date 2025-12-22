Хакеры получили доступ к 86 миллионам треков в Spotify. Их выложат на торренты

Группа хакеров-активистов получила доступ к миллионам аудиофайлов из фонотеки Spotify, пишет Billboard.

Как заявили сами хакеры в блоге , им удалось получить доступ к 86 миллионам треков и 256 миллионам строк метаданных. Теперь они планируют распространить контент через торренты.

В Spotify подтвердили кражу метаданных и то, что хакеры получили доступ «к некоторым аудиофайлам платформы».

Spotify содержит более чем 100 миллионов треков, почти семь миллионов подкастов и примерно 350 тысяч аудиокниг.