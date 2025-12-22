Актер Джеймс Рэнсон, снимавшийся в сериале «Прослушка», покончил с собой

Американский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой в возрасте 46 лет, пишут издания Deadline и TMZ.

Robyn Beck / AFP / Scanpix / LETA

Актер был найден мертвым 19 декабря в Лос-Анджелесе. По данным окружного судмедэксперта, он умер в результате повешения, пишут издания. Признаков насильственных действий обнаружено не было, добавляет TMZ.

Жена Рэнсона Джейми Макфи опубликовала фото с мужем в своем инстаграме и написала: «Я говорила тебе, что люблю тебя, тысячу раз — и знаю, что буду любить тебя снова. Ты говорил, что мне нужно быть больше похожей на тебя, а тебе — больше похожим на меня, и ты был абсолютно прав. Спасибо тебе за самые великие дары — тебя самого, Джека и Вайолет. Мы навсегда».

Джеймс Рэнсон родился в Балтиморе и начал свою актерскую карьеру в 2000-х годах. В 2021 году актер публично рассказал о пережитом сексуализированном насилии со стороны школьного репетитора. Кроме того, он открыто говорил о преодолении пятилетней героиновой зависимости.

Рэнсон известен своими работами в сиквеле «Оно 2», хоррорах «Синистер» и «Синистер 2», мини-сериале «Поколение убийц» и сериале HBO «Прослушка», где он исполнил роль Зигги Соботки во всех 12 эпизодах второго сезона.