Зоозащитники сообщили о двухстах мертвых животных в приюте в Ростовской области. Полиция начала проверку

В частном приюте «Забытые сердца» в Ростовской области зоозащитники обнаружили сотни мертвых животных — кошек и собак. Об этом пишет местное издание 161.ru.

Владелицей приюта была известная в регионе активистка Татьяна Макарова. По словам волонтеров, ранее они неоднократно просили ее показать животных, взятых на передержку, однако она отказывалась под различными предлогами.

После этого активисты приехали в приют сами — и обнаружили, по их словам, около двухсот мертвых животных. «Когда зашли внутрь, у всех случилась истерика. Вся территория приюта усыпана трупами разных животных. Белки, собаки, еноты, кошки, лисы, вороны разной степени разложения», — заявили волонтеры изданию 161.ru.

Сама Макарова заявила Don Mash, что забросила приют из-за болезни матери, а просить помощи у коллег ей было «стыдно». Она не согласилась с информацией о сотнях погибших животных, заявив, что лишь несколько из них умерли — из-за инфекций.

ГУ МВД по Ростовской области подтвердило, что в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животными. Сейчас проводится доследственная проверка.