В пригороде Йоханнесбурга в баре открыли стрельбу. Погибли десять человек

Группа неизвестных открыла стрельбу в баре в пригороде Йоханнесбурга в ЮАР в ночь на 21 декабря, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление полиции.

В результате погибли девять человек, еще еще десять получили ранения.

Нападавших было около десятка, они приехали на двух машинах, открыли беспорядочный огонь по посетителям, после чего скрылись. Их мотивы неизвестны.

Это уже второй случай массовой стрельбы в ЮАР сначала месяца. 6 декабря неизвестные открыли стрельбу в хостеле в пригороде столицы страны Претории. Тогда погибли 12 человек.

ЮАР — страна с одним из наиболее высоких уровней умышленных убийств в мире. Ежедневно в стране с 64-миллионным населением убивают более 60 человек.