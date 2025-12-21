В Москве бывший лидер Солнцевской ОПГ погиб, когда катался на лодке с мужем двоюродной сестры Путина

В Московской области в результате несчастного случая погиб один из бывших лидеров Солнцевской ОПГ Виктор Аверин, пишет «Коммерсант».

Аверин погиб, когда катался на лодке в яхт-клубе в Мытищах. Лодка, на борту которой находились шесть человек, перевернулась, и Аверин утонул. Остальные пятеро смогли выбраться из воды.

По данным «Известий» и телеграм-каналов «112» и «ВЧК-ОГПУ», одним из находившихся на лодке был 76-летний бизнесмен Виктор Хмарин — старший, отец гендиректора компании «Русгидро» Виктора Хмарина — младшего.

Как отмечает «Агентство», Хмарин — однокурсник президента РФ Владимира Путина и один из его ближайших друзей в студенческие годы. В 1976 году Хмарин женился на двоюродной сестре Путина по отцовской линии Любови Кругловой.

Солнцевская ОПГ, названная по одноименному району на юго-западе Москвы, была одной из наиболее влиятельных и опасных группировок России в начале 1990-х годов.

Виктор Аверин («Авера-старший») считался одним из ключевых соратников основателя Солнцевской ОПГ Сергея Михайлова. Против него несколько раз открывались уголовные дела, однако он ни разу не был осужден. Сам Аверин связь с группировкой никогда не подтверждал.