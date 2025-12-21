Депутат Госдумы от Томской области Владимир Самокиш назвал «полным говном» конкурс «Молодежная столица России», после того как Томск занял в нем второе место. Об этом пишет «7×7».

Победителем конкурса был объявлен Смоленск. Самокиш в своем телеграм-канале также написал, что конкурс «нечестный», «разрушает страну» и «взрывает сепаратизм». Свою публикацию он сопроводил фотографией презерватива.

Первоначально, когда пользователи в комментариях предположили, что канал Самокиша взломали, он настаивал, что сам написал пост и разместил изображение.

Однако, когда о произошедшем начали писать СМИ, на фоне растущего числа резко негативных комментариев Самокиш удалил пост и извинился. Он признал, что «в такой форме» высказываться депутату нельзя, заявив, что принял поражение Томска «слишком близко к сердцу».

Конкурс «Молодежная столица России» проводится под эгидой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) с 2023 года. Город-победитель получает приоритетный доступ к федеральным программам Росмолодежи и гранты на развитие молодежных проектов.

Победитель конкурса определяется голосованием в интернете через Госуслуги. Смоленск, занявший первое место, получил 559 тысяч голосов, Томск — 290 тысяч.