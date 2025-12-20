Российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы. Есть погибшие, десятки раненых

Как минимум восемь человек погибли и еще 27 получили ранения в результате российского ракетного удара по порту Одессы в ночь на 20 декабря, сообщает Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры Одесского района. В результате атаки загорелись грузовые и легковые автомобили на парковке. Чиновник сообщал о семерых погибших и 15 раненых.

В эпицентре российского удара по порту оказался пассажирский автобус, в которой находились многие из пострадавших. Всех раненых госпитализировали.

Оперативные службы ликвидировали возгорание.