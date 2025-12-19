В Подмосковье массовое отравление в пансионате. Три человека умерли, 15 госпитализированы

Три человека умерли и 15 госпитализированы в результате отправления в частном пансионате в городе Видное в Московской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Информация о том, что постояльцы пансионата пожаловались на признаки отравления, поступила в экстренные службы 19 декабря. Подмосковное управление Роспотребнадзора сообщило, что среди постояльцев пансионата «Долгожитель» (ООО «Патронаж») выявили случаи острой кишечной инфекции. Ведомство проводит проверку.

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, все пострадавшие — пожилые люди, которые живут в пансионате. Чем именно они отравились, пока неизвестно.

Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований, заявили в СК.

Следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (часть 2 статьи 238 УК).