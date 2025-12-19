В Киеве демонтируют памятник Михаилу Булгакову

В Киеве демонтируют 15 монументов и других объектов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики, в том числе памятник писателю и драматургу Михаилу Булгакову на Андреевском спуске.

Такое решение принял Киевсовет на заседании 18 декабря, пишет «Украинская правда».

Помимо памятника Булгакову в городе демонтируют или изменят мемориалы Михаилу Глинке, Анне Ахматовой, символический знак «Киев — город-герой» с пятиконечной звездой, памятный камень в честь 100-летия Владимира Ленина, мемориальную доски Петру Чайковскому и другие объекты.

Бронзовый памятник Михаилу Булгакову был установлен на Андреевском спуске в 2007 году. Монумент находится рядом с музеем писателя (так называемый Дом Турбиных), который открыли в доме, где жила семья Булгакова.

Весной 2024 эксперты Украинского института национальной памяти (УИНП) признали российского писателя Михаила Булгакова «украинофобом» и «имперцем по мировоззрению», напоминает «Украинская правда». По мнению экспертов, писатель «презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости».

После этого Киевский городской совет начал рассматривать петицию об устранении упоминаний о Булгакове из публичного пространства. В Музее Булгакова выводы УНИП сочли преувеличенными, поверхностными и манипулятивными. Глава института Антон Дробович позже назвал вывод экспертов «немного эмоциональным», но, по его мнению, «они назвали вещи своими именами».

В Украине в последние годы переименовывают улицы и сносят памятники, связанные с Российской империей, СССР или Россией. После начала полномасштабной российско-украинской войны это начали делать еще активнее.