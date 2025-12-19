Минимальная цена на водку в 2026 году вырастет на 60 рублей, на коньяк и бренди — более чем на 100 рублей
Источник: «Интерфакс»
Минфин России утвердил новые минимальные цены на водку, коньяк и бренди, которые будут действовать в течение 2026 года, сообщает 19 декабря «Интерфакс», ссылаясь на приказ ведомства.
Вот как вырастут цены на алкоголь (за пол-литра):
- на водку — с 349 до 409 рублей,
- на бренди — с 472 до 605 рублей,
- на коньяк — с 651 до 755 рублей.
Также вырастут отпускные цены у производителей и оптовые цены.
Минимальные цены на водку в России устанавливают, начиная с 2009 года, в рамках борьбы с «теневым» производством алкоголя. Минимальные цены на коньяк и бренди ввели в 2011 году, на шампанское — в 2016 году.