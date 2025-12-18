Жители оккупированного Мариуполя пожаловались Путину, что их оставили без жилья. Полиция вызвала их на беседу

Представители МВД самопровозглашенной ДНР в оккупированном Мариуполе вызвали на беседы местных жителей, которые в последние месяцы записывали видеообращения Владимиру Путину. Они жаловались президенту РФ из-за того, что они остались без жилья после сноса их домов.

Как сообщает 18 декабря телеграм-канал Astra, в полиции тем, кто выкладывал в сеть обращения, выдали предостережения «о недопустимости нарушения» российского закона о митингах.

Одна из местных жительниц получила предупреждение об «экстремистской» деятельности. Представители МВД сделали некую отметку в своих базах, из-за чего женщину постоянно допрашивают, когда она едет из ДНР в Ростов-на-Дону.

В ноябре-декабре местные жители записали серию обращений в преддверии прямой линии Владимира Путин, намеченной на 19 декабря. Видео снимали в местах, где раньше находились их дома, а сейчас строят новые здания. По словам жителей, их дома снесли, однако новое жилье не предоставили. Вместо этого им предложили взять ипотеку на новые квартиры.

Как отмечает Astra, жителям Мариуполя заблокировали возможность обратиться на прямую линию Путина. С 19 ноября местная почта не работает, а мобильные операторы задерживают СМС для регистрации на сайте прямой линии, из-за чего жители не могут передать свои видеообращения.