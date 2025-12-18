Украинские дроны атаковали порт в Ростове-на-Дону, есть погибшие и раненые

Украина в ночь на 18 декабря атаковала беспилотниками Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно. Два члена экипажа, которые находились на борту, погибли, еще трое получили ранения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На западе города также повреждена многоэтажная новостройка, никто не пострадал.

В Батайске в результате атаки дронов ранения получили семь человек, трое из них госпитализированы. Один человек погиб.

Astra пишет, что в Батайске после атаки беспилотников загорелся жилой дом.

Минобороны РФ отчиталось, что с вечера 17 декабря дежурные средства ПВО сбили 77 украинских беспилотников. Над Ростовской областью, по данным ведомства, уничтожены три дрона.