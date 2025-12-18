Суд во Франции приговорил к пожизненному сроку бывшего анестезиолога, который отравил десятки пациентов. 12 из них погибли

Суд во французском Безансоне приговорил к пожизненному заключению бывшего анестезиолога Фредерика Пешье, которого признали виновным в убийстве 12 пациентов и отравлении еще 30 человек, сообщает France 24.

Суд установил, что 53-летний Пешье в течение почти десяти лет — с 2008-го по 2017 год подмешивал в капельницы пациентов вещества, вызывавшие остановку сердца и кровотечения. 12 из них не удалось реанимировать.

Самая младшая жертва Пешье — четырехлетний ребенок, который пережил две остановки сердца во время плановой операции по удалению миндалин в 2016 году. Самой старшей пострадавшей было 89 лет. СМИ дали Пешье прозвище «Доктор смерть».

По версии прокуратуры, бывший анестезиолог травил пациентов своих коллег, с которыми у него возникали конфликты. В некоторых случаях он сам участвовал в реанимации отравленных людей, чтобы выглядеть героем или отвести от себя подозрения.

Сам Пешье в ходе расследования утверждал, что большинство отравлений были вызваны «медицинскими ошибками» его коллег. На суде он говорил, что в одной из двух клиник, где он работал, действительно действовал отравитель, но это был не он.

По решению суда, Пешье навсегда запрещено заниматься медицинской практикой. Бывший анестезиолог намерен обжаловать приговор.