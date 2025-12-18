РБК: Wildberries планирует запускать собственный онлайн-кинотеатр

Компания Wildberries рассматривает возможность запуска собственного онлайн-кинотеатра, пишет РБК со ссылкой на три источника на медиарынке. По данным собеседников издания, реализовать проект компания намерена в 2026 году.

Wildberries, по словам источников, обсуждала возможность покупки онлайн-кинотеатра ivi. На данный момент это единственный независимый крупный онлайн-кинотеатр, который ни в какую экосистему. Однако пока переговоры с ivi ни к чему не привели, сообщили собеседники издания, добавив, что менеджмент онлайн-кинотеатра заинтересован в том, чтобы развивать его самостоятельно.

Компания, отметил один из источников, готова и к запуску онлайн-кинотеатра с нуля.

Уже известно, кто будет отвечать за контетнтную составляющую онлайн-кинотеатра. По данным собеседников издания, этим займется продюсер Артур Джанибекян. У его продюсерского центра Originals Production, 51% которого принадлежит Национальной Медиа Группе (НМГ), в 2026 году истекает срок трехлетнего контракта на эксклюзивное производство сериалов с онлайн-кинотеатром Okko. Собеседник РБК на рынке онлайн-кинотеатров рассказал, что продление этого договора не обсуждалось.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ не подтвердили и не опровергли РБК планы запуска онлайн-кинотеатра, заявив лишь, что «не комментируют слухи». Получить ответы на запросы в НМГ, Okko и ivi на момент публикации статьи не удалось .

Wildberries, известный, в первую очередь, как один из крупнейших в России маркетплейсов, начал активно развивать непрофильный для себя бизнес после объединения с Russ в 2024 году.

В середине декабря было объявлено, что компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») стала владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». До этого между Wildberries & Russ и «Рив Гош» действовало соглашение о стратегическом партнерстве.

В конце октября компания приобрела одного из крупнейших российских туроператоров Fun&Sun (до 2022 года «TUI Россия») у «Севергрупп» Алексея Мордашова.

У Wildberries есть проект сервиса такси, пишет РБК. В Минске WB Taxi был запущен в тестовом режиме летом 2025 года. В конце ноября компания анонсировала запуск в Узбекистане.

Что еще происходит с Wildberries

