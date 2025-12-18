Госдума разрешила проверять возраст при покупке алкоголя и табака через Max

Госдума приняла поправки, разрешающие использовать мессенджер Max при проверке возраста при покупке алкоголя, табака и никотинсодежащей продукции, энергетиков, сообщает «Интерфакс».

Max, который активно продвигают власти России как «национальный мессенджер», после вступления закона в силу также можно будет использовать для «установления возраста участника лотереи или лица, желающего принять участие в лотерее», и при посещении зрелищного мероприятия.

Проверку возраста через Max в пилотном режиме летом 2025 года запустили в некоторых магазинах группы компаний X5, в которую входят продовольственные магазины «Пятерочка» и «Перекресток». При этом у покупателей осталась возможность подтвердить возраст, показав паспорт кассиру.

Идентификация через Max также введена на сайте «Госуслуг» (возможность авторизоваться через СМС пока тоже есть).

В Max в России переведены общедомовые, родительские и школьные чаты. Власти продвигают использование «национального мессенджера» и для многого другого.

