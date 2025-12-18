Белоруса, обвиненного в подрывах поездов на БАМе, приговорили к 22 годам лишения свободы

Второй Восточный окружной военный суд в Забайкалье приговорил 54-летнего гражданина Беларуси Сергея Еремеева к 22 годам лишения свободы по делу о подрыве поездов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщили в Генпрокуратуре России.

Еремеева признали виновным в теракте, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, незаконном хранении взрывных устройств и незаконном перемещении через границу взрывных устройств.

Первые пять лет Еремеев должен будет провести в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей, а также конфисковал, автомобиль и 700 тысяч рублей, которые были получены «в результате совершения преступления».

По версии следствия, Еремеев вошел в состав террористического сообщества и получил от организаторов преступления взрывные устройства. Приехав в Бурятию, он заложил устройства на вагонах-цистернах двух грузовых поездов.

Первый подрыв поезда на БАМе произошел вечером 29 ноября 2023 года между станциями Итыкит и Окусикан. На время устранения последствий пожара поезда пустили по объездному пути, на котором 30 ноября произошел второй подрыв. Спустя неделю ФСБ объявила, что по делу о подрывах был задержан гражданин Беларуси, действовавший в интересах украинских спецслужб. Согласно сообщению спецслужбы, Еремеев признался, что забрал из тайника восемь взрывных устройств, а потом заложил на цистернах грузовых поездов. Делал он это, как утверждала ФСБ, по заданию другого гражданина Беларуси, живущего в Литве, которому давали указания украинские спецслужбы.

Украинские СМИ писали, что к взрывам причастны украинские спецслужбы. Источник «Украинской службы Би-би-си» заявлял, что второй состав, объезжавший закрытый участок тоннеля, «попал в ловушку СБУ».

Северомуйский тоннель, расположенный на участке БАМ, самый длинный в России — его протяженность составляет более 15 километров. Первые работы по строительству тоннеля начались в 1977 году, а открыли его в декабре 2003 года.

Читайте также

В Бурятии произошел взрыв в самом длинном тоннеле БАМа. Когда поезда пустили по объездному пути, взрыв произошел и там Это спецоперация СБУ, утверждают украинские СМИ

Читайте также

В Бурятии произошел взрыв в самом длинном тоннеле БАМа. Когда поезда пустили по объездному пути, взрыв произошел и там Это спецоперация СБУ, утверждают украинские СМИ