YouTube будет транслировать «Оскар» с 2029 года

Видеохостинг YouTube будет транслировать церемонию вручения премии «Оскар», начиная с 2029-го и до 2033 года, сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук 17 декабря.

Академия и YouTube подписали соглашение, согласно которому видеосервис получит эксклюзивные глобальные права на трансляцию премии «Оскар», репортажей с красной дорожки, закулисного контента и Губернаторского бала.

Трансляция будет доступна бесплатно по всему миру на YouTube, а также подписчикам YouTube TV в США.

Последние 50 лет церемонию вручения премии «Оскар» показывала телесеть ABC, которая принадлежит The Walt Disney Company. 100-я церемония вручения «Оскаров» в 2028 году станет последней, которую покажут в рамках соглашения с Disney.