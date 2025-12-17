В России отключили сайты издания Republic и журналиста Дмитрия Колезева

Российский доменный провайдер «Рег.ру» отказался обслуживать сайт издания Republic, он перестал работать. Об этом сообщила редакция издания.

В Republic отметили, что перед отключением сайта провайдер их ни о чем не предупреждал. «Сейчас мы решаем проблему, постараемся как можно скорее переехать на новый домен», — сообщило издание. Позже редакция сообщила, что перенесла сайт на новый домен — republicmag.io.

Журналист Дмитрий Колезев рассказал об аналогичных проблемах со своим сайтом kolezev.ru. Он опубликовал сообщение от провайдера «Руцентр», в котором говорится, что обслуживание ресурса прекращено по требованию Роскомнадзора. Однако провайдер, по словам журналиста, не стал показывать ему письмо с требованиями ведомства.

Такое же уведомление от «Руцентра» получило башкирское издание «Аспекты». «Ранее Роскомнадзор уже блокировал сайт „Аспектов“ на территории России. Теперь речь идет о более жесткой мере — фактически о принудительном удалении сайта из национальной доменной зоны», — сообщили журналисты.

