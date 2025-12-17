В Краснодарском крае после атаки украинских дронов повреждены частные дома, два человека пострадали

В ночь на 17 декабря над российскими регионами сбили 94 украинских беспилотника, говорится в сообщении Минобороны России. Больше всего дронов уничтожили над Краснодарским краем и Ростовской областью — 31 и 22 соответственно.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Славянском районе из-за падения обломков беспилотников пострадали два человека, повреждены не менее пяти частных домов. Пострадавшие госпитализированы. Фрагменты дронов обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и в поселке Прибрежный.

В сообщении также говорится, что обломки беспилотников найдены по девяти адресам в Красноармейском районе. Повреждены частные дома, хозяйственная постройка, здание склада. Пострадавших нет.

Обновление. В оперштабе позже сообщили, что беспилотники повредили две высоковольтные линии электропередачи в Славянском районе. 12,7 тысячи жителей остаются без света.

В Славянске-на-Кубани расположен нефтеперерабатывающий завод, который ранее попадал под атаки беспилотников ВСУ. Украинский телеграм-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей сообщает о пожаре на НПЗ в ночь на 17 декабря, однако подтверждения этой информации нет.

Десять беспилотников были сбиты над Воронежской областью, заявил глава региона Александр Гусев. По его словам, из-за падения обломков дронов произошло возгорание на линии электропередачи одного из инфраструктурных объектов. Других подробностей он не привел.

О взрывах сообщали также жители Саратова. Последствия атаки дронов пока неизвестны.