Киностудия Amazon MGM Studios выпустила первый трейлер фильма «Мелания», в котором рассказывается о жизни жены Дональда Трампа, Мелании Трамп, в течение 20 дней до инаугурации ее мужа на пост президента США в январе 2025 года.

Трейлер начинается со сцены, когда Мелания Трамп входит в ротонду Капитолия США перед второй инаугурацией Дональда Трампа. Она смотрит в камеру и говорит: «Мы снова здесь».

Мировая премьера фильма в кинотеатрах намечена на 30 января. В дальнейшем Amazon планирует выпустить сериал на сервисе Prime, сообщает Fox News.

Мелания Трамп — автор идеи и продюсер фильма, который выпустит Amazon. Идея снять фильм впервые возникла у нее в ноябре 2024 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Как сообщает Fox News, эксклюзивные права на фильм пытались получить Disney, Netflix и Paramount, однако Amazon и MGM предложили самую высокую цену — 40 миллионов долларов.