Хакеры, взломавшие разработчика реестра воинского учета в России, читали переписку программистов и сидели у них на созвоне

Хакеры из анонимной группировки, взломавшей серверы компании «Микорд» — ключевого разработчика единого реестра воинского учета в России — продолжали читать переписку программистов в течение пяти дней и даже сидели у них на созвоне по поводу взлома. Об этом рассказал руководитель правозащитного проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин, которому хакеры предоставили украденные документы.

В доказательство Свердлин опубликовал скриншот видеозвонка разработчиков, который, как утверждается, состоялся 8 декабря.

Он также процитировал то, что сообщил на созвоне сотрудникам директор «Микорда» Рамиль Габдрахманов. «Чтобы вы понимали, они все уничтожили: и Jira, и Confluence, и Git (инструменты для разработки), то есть нет ничего вообще. Есть только исходные коды на ваших компьютерах», — говорил тот.

Свердлин пообещал опубликовать полное видео звонка позже, когда выйдет расследование «Важных историй» о работе реестра (с журналистами этого издания глава «Идите лесом» поделился материалами хакеров). Точную дату публикации он не назвал.

По словам Свердлина, хакеры уничтожили более 80 серверов компании «Микорд», где хранилось 43 терабайта данных, в том числе 12 терабайт резервных копий. В числе уничтоженной информации — исходный код и техническая документация реестра воинского учета, трекер задач разработчиков и вся серверная инфраструктура.

Как утверждают хакеры, их взлом замедлит процесс разработки реестра воинского учета как минимум на несколько месяцев. После взлома сайт «Микорда» некоторое время не функционировал. Сам реестр воинского учета не работал с 5 по 10 декабря. Сейчас ресурс доступен.

Некоторые аналитики, например, юрист «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга, считают, что взлом «Микорда» вряд ли оказал существенное влияние на работу реестра.

Минобороны РФ отрицает факт взлома реестра, утверждая, что все хакерские атаки на ресурс «успешно пресекаются».

