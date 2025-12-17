Bloomberg: США готовят новые санкции против российской нефти на случай, если Москва откажется от мирного соглашения с Украиной

США готовят новый пакет санкций в отношении энергетического сектора России, чтобы усилить давление, если Москва отвергнет мирное соглашение с Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников Bloomberg, рассматриваются меры против судов «теневого флота» России и против трейдеров, которые способствуют сделкам. Эти планы министр финансов США Скотт Бессент обсудил во время встречи с группой европейских послов в начале недели, пишет Bloomberg.

Представить новые санкции США могут уже на текущей неделе — однако окончательное решение остается за Дональдом Трампом, говорят источники.

Вместе с этим посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что четверо американских сенаторов (двое республиканцев и двое демократов) внесли в сенат двухпартийный законопроект под названием «Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025», предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту российской нефти и нефтепродуктов. По ее словам, если законопроект будет принят, он обяжет президента США в течение 90 дней применить санкции в отношении тех, кто способствует импорту российской нефти. Список будет формировать министр финансов после консультаций с госсекретарем.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве известно о планах разработки новых санкций. «То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, — об этом хорошо известно. Любые санкции вредят делу налаживания отношений. Это очевидно», — сказал Песков.

В конце октября 2025 года США ввели санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойла» и «Роснефти». Это стало первым случаем введения новых санкций против России при президентстве Трампа. В итоге «Лукойл» продолжает искать покупателя на свои зарубежные активы, которые оцениваются примерно в 20 миллиардов долларов.

