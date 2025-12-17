Bloomberg: Эрдоган попросил Путина забрать ракетные комплексы С-400, которые Турция купила восемь лет назад

Турция стремится вернуть зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф», купленные у России в 2017 году, сообщило 17 декабря агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркменистане 12 декабря, рассказали источники. По их словам, ранее официальные лица России и Турции уже обсуждали эту тему.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт о поставках С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, его исполнили летом-осенью 2019-го. Турция стала первой страной НАТО, купившей российские ЗРК С-400.

Как отмечает Bloomberg, сделка с Россией осложнила отношения Турции с США и другими членами НАТО. Из-за покупки С-400 власти США сперва отказались поставлять Турции оборудование для истребителей F-35, затем приостановили участие Турции в программе выпуска этих самолетов.