Жена депутата из Тольятти похвасталась, что родила в Чили (ради «сильного паспорта»). Мужу пришлось выйти из «Единой России»

Депутат городской думы Тольятти Александр Дорожкин вышел из партии «Единая Россия» на фоне скандала с видео его жены, рассказавшей про роды в Чили.

Накануне на видео, опубликованное в соцсетях 42-летней Любови Марченко, обратил внимание близкий к силовикам телеграм-канал Baza. В ролике жена депутата рассказала, что они с мужем всегда хотели родить ребенка за границей, чтобы у него был «сильный паспорт».

«Муж проштудировал все за и против. У нас были варианты родить в США, Канаде, но приняли решение рожать в Южной Америке, в Чили, по многим причинам: паспорт Чили дает возможность без виз путешествовать во многих странах. Также экономика очень на высоком уровне, преступность на низком уровне», — пояснила она.

По словам Марченко, она летала в Чили бизнес-классом на восьмом месяце беременности, билет ей оплатил муж.

После резонанса в соцсетях жена депутата извинилась за свой пост про поездку, отметив, что «счастлива вернуться домой с новорожденным ребенком».

Депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя скандал, сказал, что Александр Дорожкин уже написал заявление о выходе из «Единой России».

«„Герой“ чилийской истории все понял и не стал тянуть время. Сегодня он добровольно покинул ряды Партии. Мы должны быть вместе со своей страной и связывать свое будущее с ней. И в первую очередь это относится к членам правящей партии. Кичиться своим богатством и возможностями, когда другие отдают фронту последнее — аморально и недопустимо», — написал Ревенко в своем телеграм-канале.