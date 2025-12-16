В Шереметьево пассажирский самолет «прервал взлет» из-за проблем с двигателем

В московском Шереметьево утром 16 декабря во время планового рейса Boeing-777 на Кубу «произошло прерывание взлета» по решению командира самолета, сообщила пресс-служба аэропорта.

Речь идет о рейсе № 4551 «боинга» авиакомпании Nordwind Аirlines, следовавшего из Москвы на Кайо-Коко. На борту лайнера находились 432 пассажира и 21 член экипажа.

Как писал телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев, сразу после взлета в правом двигателе самолета «возникла яркая вспышка». «Боинг» приземлился и начал экстренно тормозить на большой скорости.

Другой очевидец сообщил телеканалу «Звезда», что открытого огня в правом двигателе не было. «Только хлопок и ощутимая потеря мощности», — сказал он.

В пресс-службе аэропорта заявили, что пострадавших в результате инцидента нет. Самолет оперативно отбуксировали со взлетно-посадочной полосы, аварийная эвакуация пассажиров не проводилась.

Предварительно, вылет рейса отложен до 13:30 16 декабря.

«На деятельность аэропорта Шереметьево инцидент не оказал влияния», — добавили в пресс-службе.