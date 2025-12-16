Минюст внес Deutsche Welle в реестр «нежелательных» организаций в России

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle внесена в реестр «нежелательных» организаций на территории России, следует из данных Минюста РФ на 16 декабря.

Генеральный директор DW Барбара Масинг заявила, что решение российских властей «не испугает» журналистов.

«Нынешняя, очередная попытка российского режима заставить свободные СМИ замолчать показывает, как мало он уважает свободу слова и насколько он боится независимой информации. Несмотря на цензуру и блокировку российским правительством Deutsche Welle c ее предложением на русском языке имеет больше пользователей, чем раньше. Мы продолжим независимое журналистское освещение — агрессивной войны против Украины и других тем, информация о которых едва доступна в России. Чтобы люди могли сформировать собственное мнение», — приводит DW слова своего гендиректора.

Также в обновленный реестр Минюста попали:

Allianz für ein freiheitlich-demokratisches Russland e.V. («Альянс за свободную демократическую Россию»), Германия;

Natur og Ungdom («Природа и молодежь»), Норвегия;

For Free Russia («За свободную Россию»), Болгария;

MTÜ Ingeri Maja («Дом Ингрии»), Эстония.