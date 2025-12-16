Компания зятя Дональда Трампа вышла из проекта строительства отеля в Белграде на месте Генштаба, разбомбленного войсками НАТО в 1999 году

Инвестиционная компания Affinity Partners Development, принадлежащая зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру, объявила о выходе из проекта строительства отеля в Белграде на месте Генштаба, разбомбленного войсками НАТО в 1999 году.

Соответствующее объявление, пишет The New York Times, компания Кушнера сделала после того, как белградская прокуратура предъявила четырем высокопоставленным чиновникам обвинения в коррупции, связанные со строительством отеля.

Пресс-служба Affinity Partners заявила, что отказывается от участия в строительстве, потому что «значимые проекты должны объединять, а не разделять, и из уважения к народу Сербии и городу Белграду».

Помимо компании зятя Трампа в проекте строительства отеля была задействована и компания сыновей действующего президента США Эрика и Дональда Трампа-младшего, напоминает NYT.

Проект строительства отеля поддерживал президент Сербии Александр Вучич, который, в частности, говорил, что он позволит увеличить поток туристов и привлечет дополнительные средства в бюджет. В ноябре депутаты парламента, лояльные Вучичу, лишили комплекс бывшего Генштаба статуса охраняемого объекта культурного наследия, что позволяло снести постройки для строительства отеля.

При этом Республиканский комитет по защите памятников культуры заявил, что не давал разрешения на снятие статуса охраняемого объекта культурного наследия, как этого требуют законы страны. Против строительства выступили и представители общественности, которые, в числе прочего, упрекали Вучича в том, что он готов нарушать законы, чтобы угодить Трампу.

Читайте также

Трамп еще в 2010-х хотел построить в Белграде дорогой отель на месте Генштаба, разбомбленного войсками НАТО в 1999 году Теперь это сделает его зять Джаред Кушнер — власти Сербии уже приняли специальный закон

Читайте также

Трамп еще в 2010-х хотел построить в Белграде дорогой отель на месте Генштаба, разбомбленного войсками НАТО в 1999 году Теперь это сделает его зять Джаред Кушнер — власти Сербии уже приняли специальный закон