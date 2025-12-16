В подмосковных Горках-2 подросток пришел в школу с ножом и ранил нескольких человек. По предварительной информации, один из учеников погиб

Ученик одной из школ в Одинцовском районе Подмосковья пришел с ножом и ранил нескольких человек, сообщают телеграм-каналы «База», 112, Mash, Shot и «Осторожно, новости», а также ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным телеграм-каналов, речь идет об Успенской общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского района. Телеграм-каналу «Осторожно, Москва» подтвердили в школе, что нападение произошло в корпусе учебного заведения в Горках-2, но заявили, что сейчас в школе «все хорошо», и родители учеников получат всю информацию в ближайшее время в чатах.

Shot пишет, что подросток ранил троих учащихся и охранника, когда тот пытался его задержать. По версии телеграм-канала 112, пострадали три человека. По данным «Базы» и Shot, один из раненых учеников погиб. В Следственном комитете и прокуратуре о происшествии пока не сообщали.

«База» утверждает, что нападавший также взял в заложники одного из учеников и забаррикадировался в кабинете. Позже в результате штурма подростка задержали, его заложник, по предварительной информации, не пострадал.