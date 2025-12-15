Задержан сын Роба и Мишель Райнер, убитых в их доме в Лос-Анджелесе

Сын режиссера Роба Райнера и его жены, продюсера Мишель Сингер Райнер, найденных мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе, 32-летний Ник Райнер арестован полицией, пишет The New York Times со ссылкой на данные онлайн-реестра американских тюрем.

По информации газеты, Ника Райнера поместили в тюрьму округа Лос-Анджелеса. Ему назначен залог в четыре миллиона долларов. Информация о предъявлении ему каких-либо уголовных обвинений пока недоступна.

Официально полиция о задержании Ника Райнера пока не сообщала.

Тела Роба и Мишель Райнер с ножевыми ранениями обнаружили в их доме 14 декабря. Робу Райнеру было 78 лет, Мишель Райнер — 68 лет.

Как пишет The New York Times, Ник Райнер на протяжении многих лет открыто рассказывал о своей борьбе с наркотической зависимостью, а также периодах, когда он с подросткового возраста был бездомным.

Роб Райнер известен как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик».