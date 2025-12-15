«Яндекс.Карты» запустили режим навигации при сбоях GPS, позволяющий предотвращать «телепортации» 

«Яндекс.Карты» представили обновление с новыми функциями для зон, где нестабильно работает система геопозиционирования GPS.

Новая функция, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу интернет-компании, называется «По шагам» — она активируется отдельной кнопкой внизу экрана после выбора маршрута движения.

Маршрут в режиме «По шагам» делится на этапы-маневры с указанием направления движения, расстояния и ближайшего ориентира. Вид карты зафиксирован и не зависит от геолокации. Если сигнал появляется, приложение предложит перейти в обычный режим.

В обычном режиме «Карты» и «Навигатор» теперь просят уточнить местоположение пользователя при слабом сигнале GPS. В этом случае положение также фиксируется, что позволяет точнее строить маршрут, пишет «Коммерсант».

«Новый режим предотвращает „телепортации“ и показывает основные ориентиры, чтобы пользователи могли комфортно продолжить движение во время сбоев геопозиции», — заявил изданию старший менеджер продукта команды «Навигации» в «Яндекс.Картах» Артем Звягин.

Сбои в работе систем геопозиционирования (в первую очередь, самой популярной системы GPS) происходят в разных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, последние два года. Первый такой масштабный сбой, пишет «Коммерсант», был зафиксирован после удара беспилотников по Кремлю в мае 2023 года.

Сбои систем геопозиционирования, в числе прочего, влияют на работу сервисов заказа такси — пользователи не могут оформить заказ, так как их местоположение определяется неверно, а водители, ездящие по навигатору, не могут строить маршрут. Кроме того, из-за нестабильной работы систем геопозиционирования происходят так называемые телепортации — когда местоположение объекта, определяемого навигатором, может отличаться от реального на десятки километров. Например, автомобиль в центре Москвы, навигатор определяет как находящийся в районе аэропорта Шереметьево.

