Wildberries & Russ купила «Рив Гош»

Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») стала владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу», — говорится в сообщении. Детали сделки не приводится.

В конце сентября «Рив Гош» и объединенная компания Wildberries & Russ объявили о заключении стратегического партнерства — 252 магазина торговой сети подключились к сервису маркетплейса по самовывозу товаров. Взамен «Рив Гош» получил собственный раздел в каталоге Wildberries. Тогда же «Коммерсант» сообщал, что Wildberries & Russ ведет переговоры о покупке «Рив Гош».

«Рив Гош» была основана в 1995 году Павлом и Ларисой Карабань. Сеть специализируется на продаже парфюмерии и косметики. «Рив Гош» — пятый по обороту парфюмерно-косметический ретейлер России. У сети более 250 магазинов в 88 городах России.

Операционная компания «Рив Гош» — ООО «Аромалюкс» — ранее была подконтрольна кипрской Rive Gauche Group Ltd. Ее владельцем была Инна Мейер (51%), жена бывшего совладельца обанкротившейся сети «Юлмарт» Августа Мейера. В сентябре 2024 года суд в Петербурге приговорил Августа и Инну Мейер и еще нескольких человек к реальным срокам по обвинению в хищении средств у ВТБ, Сбербанка и «СберФакторинга» на 3,14 миллиарда рублей. Их освободили от наказания в связи с истечением срока давности.