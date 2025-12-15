В Петербурге школьник напал с ножом на учительницу. Возбуждено дело о покушении на убийство

В одной из школ Петербурга ученик девятого класса напал с ножом на 29-летнюю учительницу. Причиной нападения стало «выставление плохой оценки», заявили в городской полиции.

По данным СМИ, инцидент произошел утром 15 декабря в школе № 191, расположенной на улице Белорусской в Красногвардейском районе.

Школьник нанес учительнице не менее трех ударов ножом, после чего попытался покончить с собой.

Местные телеграм-каналы назвали имя пострадавшей — это учительница математики Мария Андреева. Школьник пришел к ней перед уроками, чтобы исправить оценку по контрольной. Мать девятиклассника работает в этой же школе учительницей истории.

Как пишет «Фонтанка», учительницу и школьника госпитализировали, оба они находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК).