Умер композитор Левон Оганезов

Композитор, народный артист России Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил ТАСС его племянник, поэт Карен Кавалерян.

По его словам, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Левон Оганезов родился в 1940 году в Москве, в 1967 году окончил Московскую консерваторию имени Чайковского по классу фортепиано. Он получил известность как аккомпаниатор и концертмейстер, в разные годы Оганезов сотрудничал с Клавдией Шульженко, Марком Бернесом, Валентиной Толкуновой, Иосифом Кобзоном, Ларисой Голубкиной и другими.

Оганезов также был соведущим нескольких популярных передач на российском телевидении, среди которых «Клуб „Белый попугай“», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», «Жизнь прекрасна».

Последние годы музыкант жил в Нью-Йорке, пишет ТАСС.