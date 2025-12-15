Режиссера Роба Райнера, снявшего «Когда Гарри встретил Салли», и его жену нашли мертвыми в их доме

Американский режиссер Роб Райнер и его жена, продюсер Мишель найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции. По предварительным данным, на телах Райнеров ножевые ранения.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической смерти Мишель и Роба Райнеров. Мы убиты горем из-за этой внезапной потери и просим о конфиденциальности в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении представителя семьи Райнеров.

Робу Райнеру было 78 лет, Мишель Райнер — 68 лет.

В департаменте полиции Лос-Анджелеса заявили, что пока не ищут подозреваемых в связи со смертью Райнеров, отметив, что расследование находится на ранней стадии.

Роб Райнер известен как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик».